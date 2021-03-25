Министр: Латвия работает над введением "зеленого сертификата" для путешествий

В Латвии тоже ведется работа над введением так называемого зеленого сертификата, который позволит путешествовать как минимум в пределах Евросоюза. Об этом в эфире передачи "Утренняя панорама" на телеканале LTV заявил министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс ("Развитие/За!").

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Эстония заявила, что цифровые паспорта вакцинации могут начать работать уже в апреле. Похожий проект реализуется и в Литве. В четверг Еврокомиссия представила идею общеевропейского "зеленого сертификата" и пообещала странам-участницам помощь в разработке соответствующего программного обеспечения. О правовых аспектах использования сертификата еще должен договориться Европарламент.

На вопрос о том, собирается ли Латвия вводить "зеленый сертификат", Плешс ответил, что, по его све́дениям, работа ведется. "Вчера на заседании правительства министр здравоохранения тоже высказал мнение, что такие своего рода "пряники" для вакцинированных необходимы, потому что это один из способов стимулирования процесса вакцинации", — рассказал он.

Министерство охраны среды и регионального развитие готово участвовать в разработке "зеленого сертификата" и считает его необходимым. По словам Плешса, сертификат должен быть цифровым и работать для всего блока ЕС.

В интервью агентству LETA евродепутат Андрис Америкс меж тем выразил мнение, что "зеленые сертификаты" начнут полноценно использоваться не раньше, чем в августе.

По его словам, введение цифрового зеленого сертификата неизбежно, чтобы в будущем можно было фиксировать информацию о людях, которые получили прививку или переболели. Для транспортных и других сервисных компаний важно обеспечить безопасность большинства населения, и это будет первым шагом ЕС в этом направлении. Депутат добавил, что некоторые страны уже пытаются ввести местные сертификаты.

Америкс также отметил, что в связи с этим ведутся споры о дискриминации, поскольку в полном объеме вакцины от Covid-19 пока недоступны, и такие решения дискриминируют некоторых людей, которые готовы пройти вакцинацию, но не могут сделать это из-за недостатка вакцин. Европа в настоящее время отстает от многих стран по темпам вакцинации.

По его словам, в ближайшие два-три месяца дискуссии о доступности вакцин будут очень активными. Цифровой зеленый сертификат вряд ли будет введен в ближайшие недели или месяцы, считает Америкс.