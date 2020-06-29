Министр: минимальная зарплата в Латвии увеличится, но повышение не будет большим

В Латвии с 2021 года будет повышен размер минимальной зарплаты, но из-за кризиса, связанного с пандемией коронавирусного заболевания Covid-19, увеличение будет не таким большим, как планировалось ранее, заявила министр благосостояния Рамона Петравича.

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Она рассказала, что в прошлом году во время переговоров с председателем Латвийского объединения свободных профсоюзов Эгилсом Балдзенсом обсуждалось повышение минимальной зарплаты с нынешних 430 евро до 530 евро. Однако из-за коронавирусного кризиса ситуация изменилась.

"Конечно, сейчас надо рассматривать немного иначе. В связи с кризисом из-за Covid-19 в стране снижаются доходы. Но минимальную зарплату надо повышать, тут не может быть дискуссий", - сказала министр.

По словам Петравичи, необходимость повысить минимальную зарплату косвенно вытекает из решения Конституционного суда о несоответствии минимального гарантированного дохода конституции, поскольку фактически невозможно повысить минимальный доход, не увеличивая минимальную зарплату.