Министр: наказывать нужно и тех, кто подстрекает не носить маски

Контролируя использование защитных масок, следует различать разные ситуации — когда человек случайно забыл надеть маску и когда он это делает сознательно и умышленно, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр юстиции Янис Борданс.
Министр считает, что наказывать нужно тех, кто злостно нарушает требования.
Также глава Минюста считает, что наказывать нужно и тех, кто подстрекает не носить маски.
Борданс сообщил, что Минюст в настоящее время не разрабатывает изменения в нормативных актах, чтобы наказывать за неиспользование масок можно было не только физических лиц, но и коммерческие предприятия, которые допускают нахождение людей без масок на своих объектах.