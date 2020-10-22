Министр: наказывать нужно и тех, кто подстрекает не носить маски

Контролируя использование защитных масок, следует различать разные ситуации — когда человек случайно забыл надеть маску и когда он это делает сознательно и умышленно, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр юстиции Янис Борданс.

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Министр считает, что наказывать нужно тех, кто злостно нарушает требования.

Также глава Минюста считает, что наказывать нужно и тех, кто подстрекает не носить маски.

Борданс сообщил, что Минюст в настоящее время не разрабатывает изменения в нормативных актах, чтобы наказывать за неиспользование масок можно было не только физических лиц, но и коммерческие предприятия, которые допускают нахождение людей без масок на своих объектах.