Министр: не нужно отправлять на карантин весь класс, если Covid-19 заболел только один ученик

Когда один ученик заболевает Covid-19, на карантин следует отправлять только тех, кто был в непосредственной близости от больного ученика, а не весь класс, как это происходит сейчас, заявила агентству LETA министр образования и науки Латвии Анита Муйжниеце.

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В четверг, 3 февраля, у Муйжниеце была встреча с президентом Эгилсом Левитсом, в ходе которой обсуждались вопросы действующей политики тестирования в образовательных учреждениях и трудности связанные с ней. Министр указала, что уровень заболеваемости в школах не так высок, как то число учеников, которые отправлены на удаленное обучение в связи со статусом контактного лица.

Муйжниеце также отметила, что на следующей неделе Группа оперативного управления (ГОУ) вместе с экспертами разработает решение для возвращения на очную учебу тех детей, которые фактически здоровы, но вынуждены учиться дистанционно из-за статуса контактного лица.

"Пересмотрев условия применения статуса контактного лица и определив, что таковыми будут признаны, например, те, кто находился рядом с больным, а не в другом конце кабинета или спортзала, поменяется и необходимое количество тестов", — заявила министр.

По словам Муйжниеце, ГОУ также поручено выяснить, возможно ли другое условие для помещения всего класса на карантин после контакта с больным коронавирусом. В качестве примера министр привела практику, осуществляемую в Бельгии, где класс отправляется на карантин, если болеют 25% учеников.