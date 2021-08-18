Министр не прогнозирует большого отсева учителей из-за требования вакцинации
Foto: Valsts kanceleja

Если вступят в силу требования о вакцинации учителей от Covid-19, количество уволившихся педагогов будет не очень большим, заявила на Латвийском радио министр образования и науки Анита Муйжниеце.

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По ее словам, текучесть кадров среди учителей происходит каждый год, и они уходят из профессии по очень разным причинам.

Требование вакцинации может быть одной из таких причин, но большого отсева не ожидается, предполагает министр.

Более подробные данные о ситуации с работниками в школах появятся после 5 сентября, когда все школы внесут новые данные в государственную информационную систему образования.

Правительство ранее постановило, что вакцинация будет обязательной для работников медицинских, социальных, образовательных и других учреждений.

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LETA

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LETA

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Анита Муйжниеце Вакцинация Новый учебный год Школа
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