Министр: некоторые латвийские бизнесмены пытаются нажиться на кризисе из-за Covid-19

Некоторые бизнесмены пытаются нажиться за счет кризиса, связанного с распространением заболевания Covid-19, сказала министр здравоохранения Илзе Винькеле в интервью Латвийскому радио.

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Говоря об обеспеченности Латвии медицинскими средствами для борьбы с распространением Covid-19, министр отметила, что реагентов для проведения тестов хватает и имеются резервы, а для обеспечения необходимого количества индивидуальных защитных средств еще проводятся закупки. По ее словам, часть поставок "уже в пути", и на следующей неделе Латвия должна получить большую партию индивидуальных защитных средств, чтобы хватило медикам, а также другим службам, например, полиции.

Как отмечает Винькеле, к сожалению, в Латвии появились недобросовестные бизнесмены, которые пытаются нажиться за счет кризиса и просят не только необоснованно высокую плату за защитные средства, но и предлагают товар без необходимых сертификатов.

У министра нет информации о том, кто-то из латвийских медиков заболел Covid-19.

Она подчеркивает, что большую часть работы в чрезвычайной ситуации делает Служба неотложной медицинской помощи, семейные врачи, приемные отделения больниц, сотрудники лабораторий и Центра профилактики и контроля заболеваний, которым на время кризиса предлагается повысить зарплату на 20%.