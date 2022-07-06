Министр: нет сигналов о том, что кто-то из украинских беженцев остался без крова

Нет сигналов о том, что кто-то из украинских беженцев в Латвии остался без крова, сказал в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр внутренних дел Кристапс Эклонс.

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С учетом того, что снизился размер компенсации за прием беженцев, увеличилось давление на самоуправления, особенно крупные города, где больше возможностей разместить беженцев и дать им работу.

По мнению Эклонса, с 1 июля, когда уменьшились компенсации за размещение беженцев, проблемы с их приемом существенно не возросли. "Нет сигналов о том, что кто-то из украинцев остался без крова. Их по-прежнему размещают, по-прежнему каждый день в Латвию прибывают новые беженцы", - сказал министр.

Глава МВД похвалил самоуправления за проделанную работу в контексте приема украинских беженцев, однако отметил, что, по его мнению, эта работа по-прежнему происходит "на уровне эмоционального подъема", а не как планомерный процесс, на который следует выделять ресурсы.