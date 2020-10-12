Министр обещает на 30% уменьшить очереди в детские сады
Foto: Shutterstock

В течение года очереди в детские сады будут уменьшены на 30%, пообещал министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

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Министр напомнил, что в мае 2020 года была запущена новая программа кредитования самоуправлений, которая ориентирована на преодоление признаков экономического кризиса. Самоуправления выданы кредиты на общую сумму 120 млн евро. По словам Пуце, для получения денег следует выполнить строгие критерии.

Министр считает, что программа выполняется очень хорошо. Заявки от самоуправлений поступают каждую неделю: больше всего было в мае, июне и июле, а осенью с завершением строительного сезона количество заявок уменьшилось. На эти средства самоуправления утепляют здания детских садом, ремонтируют дороги, выполняют другие проекты, рассказал Пуце.

Он отметил, что одновременно была запущена программа строительства детских садов, которая была запланирована в госбюджете, но средства для нее не были выделены. Тем не менее, средства были найдены, самоуправления получили кредиты, чтобы построить детсады на 2500 детей. "Мы фактически за год уменьшаем на 30% очереди в детские сады. В следующем году продолжим программу", - заявил Пуце.

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LETA

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Юрис Пуце
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