Министр обещает устранить недочеты в запретах на торговлю товарами в выходные дни

Министерство экономики предложит правительству устранить недочеты в нормах о товарах, которыми можно торговать в выходные, например, запрет на продажу принадлежностей для автомобилей, заявил в передаче LTV "Утренняя панорама" министр экономики Янис Витенбергс.

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"Я считаю, что это недочеты, и мы предложим правительству пересмотреть этот вопрос в ближайшем будущем. Надеюсь, коллеги поддержат нас", - сказал министр, добавив, что запрет на продажу, например, принадлежностей для автомобилей является вопросом безопасности вождения.

"Я призываю общественность принять это с пониманием. В ближайшие дни на заседаниях мы постараемся выявить самые большие проблемы", - сказал Виттенбергс.

Запрет торговать на выходных распространяется в том числе на э-талоны рижского предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme, стеклоомыватели и автомобильное масло.