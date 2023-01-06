Министр обороны: геополитическая ситуация требует увеличения инвестиций в военную инфраструктуру
Foto: LETA

Геополитическая ситуация требует увеличения инвестиций в военную инфраструктуру, заявила министр обороны Инара Мурниеце после посещения военной базы в Адажи.

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Она отметила, что после вторжения России в Украину и усиления присутствия сил союзников в Латвии интенсивность военных учений на территории Латвии возросла. Для укрепления возможностей Национальных вооруженных сил и сил союзников по НАТО Министерство обороны целенаправленно развивает и совершенствует инфраструктуру для проведения учений в Латвии.

Как подчеркнула Мурниеце, с учетом решений Мадридского саммита НАТО об увеличении присутствия союзных сил в странах Балтии и планов Минобороны по увеличению численности Национальных вооруженных сил было принято решение о создании в Селии нового полигона для обучения военнослужащих.

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