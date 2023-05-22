Министр обороны Латвии: ошибочно полагать, что война в Украине полностью ослабила Россию

Для мирового сообщества было бы ошибкой полагать, что Россия полностью ослаблена войной в Украине и не способна на новые стратегические сюрпризы, заявила сегодня министр обороны Латвии Инара Мурниеце, обращаясь к министрам обороны Северной группы.

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В Министерстве обороны агентству LETA сообщили, что сегодня Мурниеце приняла участие во встрече министров обороны Северной группы в Польше. На встрече, посвященной вопросам безопасности северо-восточного фланга НАТО, министры пришли к единому мнению, что вторжение России в Украину существенно изменило обстановку в области безопасности. Агрессивная позиция России представляет собой прямую угрозу безопасности, стабильности и процветанию всего евроатлантического региона, поэтому очень важно продолжать оказывать военную поддержку Украине в ее борьбе против агрессии России.

Министр обороны сообщила коллегам, что военная поддержка Латвии Украине, включая последний пакет военной поддержки, уже превысила 1% валового внутреннего продукта страны. В настоящее время Латвия концентрирует свои силы для обучения офицеров и солдат Вооруженных сил Украины. Неделю назад стартовала новая латвийско-канадская инициатива по обучению молодых украинских офицеров в Латвии.

При обсуждении приоритетов стран Северной группы на саммите НАТО в Вильнюсе министры обороны выразили уверенность в том, что для противостояния нынешним и будущим угрозам со стороны России на Вильнюсском саммите должны быть приняты решения, способные усилить потенциал сдерживания и обороны Североатлантического альянса в регионе.

Северная группа — это неформальный форум сотрудничества, в который входят двенадцать стран: Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия, три страны Балтии, Германия, Польша, Нидерланды и Великобритания. Членов группы объединяет цель по развитию совместных проектов в области обороны.

Министры обороны Северной группы встречаются дважды в год. Каждые шесть месяцев руководство Северной группой передается другому государству-участнику, и в настоящее время ведущей страной Северной группы является Польша.