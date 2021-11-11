Министр обороны: Лукашенко отступать некуда, возможны более мрачные сценарии развития событий

Белорусскому диктатору Александру Лукашенко некуда отступать, и возможны более мрачные сценарии развития событий, заявил в четверг в интервью Латвийскому радио министр обороны Латвии Артис Пабрикс (AP!).

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"Погода становится все холоднее. Если он (Лукашенко) не может прорвать наши границы, то он должен прояснить ситуацию или признать, что он обанкротился, и отправить людей обратно в страны, из которых он их привез. Это означает для него финансовые затраты для него и это означает, что у него проблемы посерьезнее", — сказал министр.

Артис Пабрикс считает, что за этим кризисом стоит Россия и белорусский режим стал инструментом в руках России, а потому есть несколько путей развития ситуации. "Либо международное сообщество уступает плану Кремля, помогая Лукашенко остаться у власти и снимая с него ответственность за мигрантов, либо Лукашенко ситуации усугубляет до такой-то точки, о которой я пока не готов говорить, и тогда опять вмешивается Россия", — сказал Пабрикс.

Он также отметил, что Беларусь фактически перестала существовать как независимое государство и что Лукашенко не принимает автономных решений.

"Самый большой победитель — это Россия, потому что Лукашенко и его режим стали инструментом в руках России. Беларусь используется для разделения Европейского Союза, создания угрозы границам ЕС и попыток что-то "выбить". Вспомим заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что Россия готова стать посредником на переговорах и это повысит позиции России", — считает министр.