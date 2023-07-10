Министр обороны: на саммите НАТО Латвию интересуют решения об укреплении восточного фланга

На саммите НАТО в Вильнюсе Латвию интересуют в основном решения, связанные с укреплением восточного фланга альянса, сказала министр обороны Инара Мурниеце в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3.

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Она напомнила, что решения по укреплению восточного фланга были приняты еще на саммите в Мадриде, где также было решено, что Латвия вместе с Канадой сформирует боевую группу, а теперь планируется расширить ее до бригады. Сотрудничество с Канадой Мурниеце оценила как очень хорошее.

Министр отметила, что на саммите в Вильнюсе также планируется принять и усилить ряд планов по укреплению восточного фланга НАТО.

Говоря о вступлении в НАТО Украины и Швеции, Мурниеце отметила, что Латвия заинтересована в присоединении обеих стран к альянсу. В то же время она не опровергла предположения о том, что на саммите в Вильнюсе это вряд ли произойдет.

Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11 и 12 июля.