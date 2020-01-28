Министр обороны расскажет о реформе снабжения НВС и откроет новый склад экипировки

Министр обороны Артис Пабрикс сегодня на пресс-конференции расскажет о реформе снабжения Национальных вооруженных сил (НВС) и откроет новый склад экипировки в Риге, на ул. Биксерес, 6, сообщили в отделе прессы Минобороны.

В октябре 2019 года Государственный центр оборонных военных объектов и закупок начал реформу своей деятельности, переняв два склада индивидуальной экипировки Рижского гарнизона. В этом году в ведение центра перейдут также склады экипировки трех региональных центров снабжения в Адажи, Лиелварде и Лиепае.

Сам центр будет разделен на две отдельные структуры. Структура, выполняющая функцию содержания и управления инфраструктурой, будет по-прежнему называться Государственным центром оборонных военных объектов и закупок, а новый Государственный центр оборонной логистики и закупок будет заниматься закупками, хранением и оборотом технических средств.