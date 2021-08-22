Министр обороны сообщил о своем разводе
Foto: DELFI

Министр обороны Артис Пабрикc сообщил о разводе с супругой. Соответствующее сообщение опубликовано в социальной сети Facebook.

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По словам политика, решение было трудным, но обоюдным. Супруги договорились сохранить дружеские отношения и впредь помогать друг другу. Они также призвали уважать их частную жизнь и права детей.

Пабрикс женился на уроженке Гамбурга Ундине Боллоу в 1997 году через два года после знакомства. В браке родилось двое детей: сын Хауке Намейс и дочь Алвине Дартата. У политика также есть дочь от первого брака.

В желтой прессе Пабриксу приписывали роман с главой его бюро. Но политик отношения не подтверждал.

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