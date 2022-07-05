Министр обороны сообщит, где будет находиться новая международная военная база
Foto: LETA

Министр обороны Артис Пабрикс сегодня сообщит на пресс-конференции, где будут находиться еще одна международная военная база и полигон в Латвии, сообщили в Минобороны.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Министр расскажет о создании в Латвии нового военного полигона, планах привлечения людей в вооруженные силы и дальнейших направлениях развития обороны государства.

Пабрикс в апреле сообщил, что Минобороны рассматривает вопрос о создании в Латвии еще одной международной военной базы и учебного полигона. В настоящее время силы союзников дислоцированы в основном на Адажской базе, рядом с которой также расположен учебный полигон.

В конце июня на саммите НАТО в Мадриде достигнута договоренность об увеличении размещенной в Восточной Европе боевой группы до уровня бригады, а также приняты другие важные решения.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Читайте также
Образование британского качества — в Риге!
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Как учиться бесплатно в частном университете, чтобы работодатели боролись за студентов?
Участвуй в конкурсе историй и получи страховку для домашнего питомца!
TSI — Высшее образование в ногу с прогрессом
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium