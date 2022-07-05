Министр обороны сообщит, где будет находиться новая международная военная база

Министр обороны Артис Пабрикс сегодня сообщит на пресс-конференции, где будут находиться еще одна международная военная база и полигон в Латвии, сообщили в Минобороны.

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Министр расскажет о создании в Латвии нового военного полигона, планах привлечения людей в вооруженные силы и дальнейших направлениях развития обороны государства.

Пабрикс в апреле сообщил, что Минобороны рассматривает вопрос о создании в Латвии еще одной международной военной базы и учебного полигона. В настоящее время силы союзников дислоцированы в основном на Адажской базе, рядом с которой также расположен учебный полигон.

В конце июня на саммите НАТО в Мадриде достигнута договоренность об увеличении размещенной в Восточной Европе боевой группы до уровня бригады, а также приняты другие важные решения.