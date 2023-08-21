Министр обороны Украины вручил награду мэру Огре

Министр обороны Украины Алексей Резников вручил награду председателю Огрской краевой думы Эгилу Хелманису (Национальное объединение), сообщила агентству LЕТА пресс-секретарь думы Байба Трумекалне.

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В минувшую субботу в Огре прошел городской праздник, в котором приняла участие украинская делегация, в том числе солдаты, которые еще пару недель назад были на фронте.

Выразив благодарность, глава украинской делегации вручил Хелманису награду "За сотрудничество с Вооруженными силами Украины", присужденную министром обороны Украины Резниковым.

Поблагодарив за награду, Хелманис подчеркнул, что это признание всех тех, кто пожертвовал своим временем и средствами, чтобы передать автомобили, медицинские товары и другую помощь пострадавшей от войны Украине. Председатель думы познакомил участников мероприятия с людьми, без которых эта помощь была бы невозможна.

Это не единственное признание Огре со стороны Украины. В благодарность за оказанную поддержку Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Т.Г. Шевченко 28 июня присвоил Хелманису звание почетного профессора.