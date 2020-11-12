Министр обозначила границу, при которой в Латвии не нужно ограничивать плановое лечение
Foto: F64

450-500 заполненных пациентами с Covid-19 коек в больницах — граница, при которой еще не нужно существенно ограничивать плановое лечение, заявила агентству LЕТА министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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В настоящее время госпитализировано 299 пациентов, но хорошая новость заключается в том, что из больниц вчера выписалось больше пациентов, чем поступило, сказала министр.

"Мы должны быть крайне осторожны, потому что ситуация серьезна. Я бы еще не произносила слова критическая или катастрофическая, но очень и очень серьезная", — сказала министр. По ее словам, если количество госпитализированных больных Covid-19 превысит упомянутую границу, придется в большей мере ограничивать плановые услуги.

Министр отметила, что теоретически все 8 000 мест в латвийских больницах можно выделить для пациентов с Covid-19, однако это будет катаклизм с непредсказуемыми последствиями.

"При таком количестве пациентов с Covid-19 с высокой вероятностью происходят массовые заражения медиков", — сказала Винькеле.

"Такие сценарии весьма реальны, и мы видим это повсюду в Европе. Даже в богатой Бельгии система здравоохранения в настоящее время в катастрофическом состоянии", — отметила министр.

Как сообщалось, во вторник был госпитализирован 31 пациент с Covid-19, из больниц выписан 41 человек. В целом в больницах находятся 299 человек с коронавирусом.

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LETA

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