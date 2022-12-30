Министр образования Чакша: график повышения зарплат педагогам будет готов до 1 февраля

График повышения зарплаты учителей будет разработан до 1 февраля. Об этом на встрече с Латвийским союзом работников образования и науки (LIZDA) сообщила министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство").

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29 декабря Чакша пригласила представителей LIZDA на первую встречу, чтобы обсудить актуальные для сферы образования вопросы и определиться с приоритетами.

Первой темой для обсуждения стала необходимость уточнить существующую модель финансирования образования и связанную с ней организацию сети школ.

Обе стороны согласились, что изменения должны дать возможность обеспечить одинаково высокое качество образования по всей Латвии и увеличить зарплату педагогов. В ходе встречи стороны решили продолжить работу в этом направлении, в том числе как варианты рассмотреть эстонскую и литовскую модель образования.

В ходе встречи стороны обсудили проблемную тему — нехватку учебно-методических материалов, без которых педагоги не могут обеспечивать образовательный процесс в соответствии с новым стандартом.

Было решено, что для того, чтобы оценить текущую ситуацию и определить, какие направления требуют наиболее срочного решения и поддержки, LIZDA проведет опрос среди педагогов.

