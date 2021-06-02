Министр образования Илга Шуплинска готова к возможной отставке и уходу из НКП

В среду Илга Шуплинска собрала прессу, чтобы сообщить о достижениях за два с половиной года на посту министра образования. На просьбу прокомментировать информацию о своей возможной отставке Шуплинска заявила, что это будет решать ее Консервативная партия. В случае такого исхода она покинет партийные ряды, но останется в Сейме.

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На замечание портала Delfi, что слова министра о достижениях похожи на проводы, Илга Шуплинска отметила уклончиво — в обществе звучит информация, которую можно расценить так. "На данный момент хочу сказать только то, что за два с половиной года возможен огромный прогресс, об остальном пусть решают те, кто решает, — уточнила министр. — Скорей всего, это в первую очередь вопрос к правлению Новой консервативной партии и другим ответственным лицам. Также, как и все, я жду сообщения от премьер-министра и результатов решения завтрашнего заседания Сейма. Если правление (НКП) решится на такую смену — я оставлю Новую консервативную партию".

При этом Илга Шуплинска заявила, что как выбранный депутат Сейма, продолжит парламентскую работу, которая в свое время частично прервала ее академические изыскания. Сама она видит себя в "научных и творческих делах - есть много начатых". "Остальное — корректнее спрашивать у правления НКП, — сказала Шуплинска. — У меня есть осознание своей миссии. В политику я пошла, поддавшись уговорам руководителей НКП Юрашса и Борданса с одной ясной целью "честно, смело, умно". Если я не вижу одного из этих трех элементов, то я ухожу".

Вчера появилась неофициальная информация о том, что может быть заменен министр образования Илга Шуплинска, ее место может занять парламентский секретарь Министерства образования Анита Мужниеце из той же партии.