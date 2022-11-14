Министр образования Муйжниеце покинула партию "Консервативные"
Foto: DELFI

Министр образования и науки Анита Муйжниеце (“Консервативные”), а также бывший парламентарий Сандис Риекстиньш (“Консервативные”) планируют завершить свою деятельность в политической партии “Консервативные”, которая не прошла в Сейм 14-го созыва, говорится в публикациях обоих политиков в социальной сети Twitter.

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Министр отметила, что с конца 2016 года добросовестно работала на "Консервативных".

"Я благодарна партии за возможность работать на благо Латвии, мы многое сделали вместе, но каждая книга в какой-то момент становится прочитанной до конца", — написала Муйжниеце. Она добавила к публикации изображение, на котором изображена книга с надписью "The end", что в переводе с английского означает "Конец".

Риекстиньш же пожелал партии успехов в дальнейшей работе, допустив, что он не будет в ней участвовать. "Пусть "Консервативным" везет, но, скорее всего, без меня…", — написал бывший депутат.

Как сообщалось, "Консервативным" не удалось преодолеть барьер в 5% на состоявшихся в октябре выборах в 14-й Сейм.

После этого бывший председатель правления партии Борданс и все правление в полном составе подали в отставку, взяв на себя ответственность за результаты выборов. Борданс сообщил, что не будет баллотироваться на пост председателя правления политической силы, а предоставит возможность новым лидерам партии.

12 ноября совет партии "Консервативные" избрал председателем правления министра благосостояния Гатиса Эглитиса.

Своим заместителем Эглитис назначил депутата Кекавской краевой думы Андриса Витолса.

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