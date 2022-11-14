Министр образования Муйжниеце покинула партию "Консервативные"

Министр образования и науки Анита Муйжниеце (“Консервативные”), а также бывший парламентарий Сандис Риекстиньш (“Консервативные”) планируют завершить свою деятельность в политической партии “Консервативные”, которая не прошла в Сейм 14-го созыва, говорится в публикациях обоих политиков в социальной сети Twitter.

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Министр отметила, что с конца 2016 года добросовестно работала на "Консервативных".

"Я благодарна партии за возможность работать на благо Латвии, мы многое сделали вместе, но каждая книга в какой-то момент становится прочитанной до конца", — написала Муйжниеце. Она добавила к публикации изображение, на котором изображена книга с надписью "The end", что в переводе с английского означает "Конец".

Kopš 2016.gada beigām esmu uzticīgi strādājusi Konservatīvie labā. No pirmās dienas līdz šodienai.

Esmu pateicīga partijai par iespēju strādāt Latvijas labā, esam daudz kopā paveikuši, bet katra grāmata kādreiz tiek izlasīta līdz galam.

Ar sveicieniem

Anita pic.twitter.com/6L1tFGQdVB — Anita Muižniece (@anita_muizniece) November 13, 2022

Риекстиньш же пожелал партии успехов в дальнейшей работе, допустив, что он не будет в ней участвовать. "Пусть "Консервативным" везет, но, скорее всего, без меня…", — написал бывший депутат.

Lai Konservatīvajiem veicās, bet visticamāk, ka bez manis… — Sandis Riekstiņš 🇱🇻 ❤️ 🇺🇦 (@SandisRiekstins) November 13, 2022

Как сообщалось, "Консервативным" не удалось преодолеть барьер в 5% на состоявшихся в октябре выборах в 14-й Сейм.

После этого бывший председатель правления партии Борданс и все правление в полном составе подали в отставку, взяв на себя ответственность за результаты выборов. Борданс сообщил, что не будет баллотироваться на пост председателя правления политической силы, а предоставит возможность новым лидерам партии.

12 ноября совет партии "Консервативные" избрал председателем правления министра благосостояния Гатиса Эглитиса.

Своим заместителем Эглитис назначил депутата Кекавской краевой думы Андриса Витолса.