Министр образования Муйжниеце покинула партию "Консервативные"

Министр образования и науки Анита Муйжниеце (“Консервативные”), а также бывший парламентарий Сандис Риекстиньш (“Консервативные”) планируют завершить свою деятельность в политической партии “Консервативные”, которая не прошла в Сейм 14-го созыва, говорится в публикациях обоих политиков в социальной сети Twitter.
Министр отметила, что с конца 2016 года добросовестно работала на "Консервативных".
"Я благодарна партии за возможность работать на благо Латвии, мы многое сделали вместе, но каждая книга в какой-то момент становится прочитанной до конца", — написала Муйжниеце. Она добавила к публикации изображение, на котором изображена книга с надписью "The end", что в переводе с английского означает "Конец".
Kopš 2016.gada beigām esmu uzticīgi strādājusi Konservatīvie labā. No pirmās dienas līdz šodienai.— Anita Muižniece (@anita_muizniece) November 13, 2022
Esmu pateicīga partijai par iespēju strādāt Latvijas labā, esam daudz kopā paveikuši, bet katra grāmata kādreiz tiek izlasīta līdz galam.
Ar sveicieniem
Anita pic.twitter.com/6L1tFGQdVB
Риекстиньш же пожелал партии успехов в дальнейшей работе, допустив, что он не будет в ней участвовать. "Пусть "Консервативным" везет, но, скорее всего, без меня…", — написал бывший депутат.
Lai Konservatīvajiem veicās, bet visticamāk, ka bez manis…— Sandis Riekstiņš 🇱🇻 ❤️ 🇺🇦 (@SandisRiekstins) November 13, 2022
Как сообщалось, "Консервативным" не удалось преодолеть барьер в 5% на состоявшихся в октябре выборах в 14-й Сейм.
После этого бывший председатель правления партии Борданс и все правление в полном составе подали в отставку, взяв на себя ответственность за результаты выборов. Борданс сообщил, что не будет баллотироваться на пост председателя правления политической силы, а предоставит возможность новым лидерам партии.
12 ноября совет партии "Консервативные" избрал председателем правления министра благосостояния Гатиса Эглитиса.
Своим заместителем Эглитис назначил депутата Кекавской краевой думы Андриса Витолса.