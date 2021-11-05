Министр образования Муйжниеце заболела Covid-19
Foto: DELFI

Министр образования и науки Анита Муйжниеце заболела Covid-19, подтвердили сама политик порталу Delfi.

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Муйжниеце не прекратила работу, она продолжает выполнять свои обязанности в удаленном режиме.

Министр также подтвердила, что она вакцинирована от коронавируса. По словам Муйжниеце, сегодня, 5 ноября, ее состояние здоровья уже улучшилось.

Как сообщалось ранее, в среду, 3 ноября, в Латвии зарегистрировано 2347 новых случаев заболевания Covid-19, получены сообщения о смерти 47 инфицированных.

В больницах число находящихся в тяжелом состоянии пациентов с коронавирусом выросло до 260.

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Коронавирус Анита Муйжниеце Латвия пандемия Covid-19
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