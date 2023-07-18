Министр образования обещает не сокращать уроки спорта

Количество уроков спорта в школах сокращаться не будет, пообещала министр образования и науки Анда Чакша в программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения (LTV).

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Она напомнила, что когда-то, будучи министром здравоохранения, сама боролась за увеличение количества уроков спорта в школах и теперь не собирается идти в обратном направлении. "Я и сейчас стою за то, чтобы мы не сокращали уроки спорта. Это очень важно", — сказала министр.

Чакша сообщила, что ищется решение, как ввести уроки государственной обороны со следующего учебного года, но это не будет происходить за счет занятий спортом, потому что недостаточная физическая подготовка детей впоследствии плачевно сказывается на показателях здоровья населения.

Ранее руководитель Государственного центра содержания образования (ГЦСО) Лиене Вороненко не исключала, что введение занятий по государственной обороне в школах может быть осуществлено за счет уроков спорта.