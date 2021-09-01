Министр образования: около 1% школьников будут на домашнем обучении

Некоторые родители возражают не только против прививок, но и против тестирования детей на коронавирус, поэтому эти школьники будут на домашнем обучении. Таких в стране около 1%, рассказала изданию Diena министр образования и науки Анита Муйжниеце.

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Точные данные появятся после 5 сентября, когда они будут введены в государственную образовательную информационную систему.

"Глядя на то, что происходит в соцсетях, можно увидеть, что происходят волнения, и будут родители, которые выберут такой формат обучения для своих детей", — пояснила она, добавив, что выбирать такой формат стоит, если родители уверены в том, что могут обеспечить ребенку качественное образование. "Я сама как педагог знаю, насколько это большая работа", — подчеркнула она.

В новом учебном году в Латвии работает 672 школы, в которых будут учиться 218 773 школьника. 1% — это более 2 тысяч школьников.