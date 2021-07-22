Министр образования: около 1000 педагогов могут уйти из профессии из-за требования обязательной вакцинации
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В следующем учебном году, когда к педагогам будет выдвинуто требование обязательной вакцинации против Covid-19, из системы образования могут уйти около 1000 представителей этой профессии. Это в интервью TV3, ссылаясь на свои интуитивные ощущения, допустила министр образования и науки Анита Муйжниеце (Новая Консервативная партия).

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По данным Министерства образования и науки, в 2020-2021 учебном году в Латвии работали около 56 тысяч педагогов, из них около 30 тысяч — учителя общеобразовательных и специальных школ. Примерно 12 тысяч — педагоги дошкольного образования, а около 5600 человек — преподаватели вузов.

Муйжниеце думает, что в августе Сейм примет ответственное решение и поддержит позицию правительства об обязательном требовании к педагогам иметь "ковидный" сертификат. Но, соответственно, можно ожидать, что кто-то из педагогов уйдет из системы образования.

В случае, если сложится критическая ситуация, министр ожидает, что бразды правления возьмут в свои руки самоуправления — как учредители школ — и оценят возможность структур изменений школьной сети (обычно это предполагает объединение классов и учебных заведений). Муйжниеце отметила что в Латвии по-прежнему достаточно много педагогов, работающих на неполные ставки, соответственно, достигнув "какого-то критического рубежа", самоуправления смогут ответственно посмотреть на то "как работают школы их края и навести порядок".

Комментируя опрос, проведенный Латвийским профсоюзом работников образования и науки, который показал, что большая часть респондентов критически настроена к вакцинации, Муйжниеце сказала, что неясно, какую цель преследовал профсоюз, проводя такой опрос. Политик отметила, что отрасли бы очень помогла работа в ином направлении — объяснение значения вакцинации, а не поиск аргументов против прививок.

Обязательная вакцинация школьников сейчас не стоит в повестке дня, подчеркнула министр.

Анита Муйжниеце все же надеется, что отрасль еще соберется и в сентябре учеба возобновится в очном режиме.

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