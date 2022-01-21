Министр образования пока не готова обсуждать переход всех школ на удаленное обучение
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Хотя заболеваемость Covid-19 в Латвии продолжает стремительно расти, министр образования и науки Анита Муйжниеце пока не готова обсуждать переход всех школ на удаленное обучение.

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В пятницу, 21 января, в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 она сказала, что уже сейчас многие дети вынуждены перейти на удаленное обучение, кроме того, эпидемиологическая ситуация может стать еще хуже. Тем не менее она пока не готова говорить о том, что на удаленное обучение должны перейти все школы, потому что по регионам ситуация отличается.

Министр напомнила, что особо много сложностей дистанционное обучение повлечет для родителей школьников младших классов.

Также Муйжниеце сообщила, что учебный год пока продлевать не планируется, хотя осенние каникулы и были на неделю длиннее.

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