Министр образования предлагает школам в следующем году работать в две смены

Министр образования и науки Илга Шуплинска призывает школы оценить возможность работать в две смены, чтобы постепенно в школы вернулись ученики старших классов, передает LSM.

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С тех пор как ученики старших классов были переведены на удаленную учебу, а в младших классах выдвинуто обязательное требование обеспечить три квадратных метра площади на ученика, школы больше не являются главными очагами вируса.

Шуплинска обещает найти решение, чтобы ученики 9 и 12 классов в следующем семестре могли вернуться в школы, чтобы готовиться к экзаменам. Она предлагает школам работать в две смены - ученики с 1 по 6 классы могли бы учиться утром, а 9 и 12 классы после полудня.

Кроме того, МОН планирует постепенно вернуть на очную учебу учеников 7, 8, 10 и 11 классов. Эта группа школьников может учиться одну неделю очно, одну неделю удаленно. Ученики и учителя будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. МОН планирует приобрести почти три миллиона масок - по восемь многоразовых масок на каждого ученика и педагога.

В свою очередь, руководитель департамента здравоохранения общества Инспекции здравоохранения Солвита Муциниеце указала, что раньше, когда все ученики посещали школу, невозможно было соблюдать правило три квадратных метра на ученика и это является эпидемиологическим риском. Помимо этого, помещения не всегда проветриваются.

“Конечно, этот застоявшийся, душный воздух усиливает риск распространения инфекции. В непроветренном помещении накапливаются вирусы и бактерии, которые распространяют зараженные люди”, - указала специалист.

Как уже сообщалось, 17 декабря правительство решило продлить зимние каникулы школьникам до 8 января в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией.