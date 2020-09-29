Министр: один кандидат на пост шефа Госполиции не смог пройти проверку на полиграфе
Foto: LETA

Свое решение о кандидате на должность начальника Государственной полиции министр внутренних дел Сандис Гиргенс может объявить в ближайшие дни или в течение недели.

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В передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ) министр сообщил, что на прошлой неделе получил от Службы государственной безопасности заключение о результатах комплексной психологической проверки кандидатов на полиграфе. Эти результаты он будет оценивать вместе с выводами комиссии по отбору кандидатов.

Гиргенс рассказал, что один из трех кандидатов на должность начальника Госполиции по объективным причинам не смог пройти проверку на полиграфе, но это не помешает ему продолжать претендовать на должность.

По прогнозам главы МВД, на должности выбранный им кандидат "в оптимальном варианте" может быть утвержден в течение двух недель.

Как сообщалось, конкурсная комиссия по оценке кандидатов на должность начальника Государственной полиции рекомендовала министру внутренних дел для утверждения в должности всех трех кандидатов. Заявки на участие в конкурсе на должность начальника Госполиции подали нынешний и.о. начальника Госполиции Андрей Гришин и начальник Рижского регионального управления Госполиции Юрис Шулте, а также заместитель начальника Главного административного управления Госполиции полковник Нормунд Грубис.

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rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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