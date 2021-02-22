Министр: пенсионерам и инвалидам помогут, но, вероятно, не всем

Семьи с детьми из-за кризиса, вызванного пандемией Covid-19, пострадали больше остальных, поэтому решение правительства о выделении им одноразового пособия в 500 евро на каждого ребенка было верным, отметила в интервью Латвийскому радио министр благосостоянии Рамона Петравича.

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По ее словам, в настоящий момент коалиция решает, какую часть населения можно еще поддержать. Это будут различные группы пенсионеров и получателей пособий. Одноразовую помощь могут получить люди, которые получают пенсию по возрасту и инвалидности, по утери кормильца, а также те, кто получает государственное пособие социального страхования (ред.: предоставляется, когда не хватает трудового стажа для получения пенсии по возрасту или пенсии по инвалидности).

На сей раз речь не идет о "вертолетных деньгах", на пособие смогут рассчитывать те, чей уровень пенсии (пособия) не превышает определенного порога. Министр не уточняет, о какой сумме идет речь. Размер пособия может составить и 200 евро, и 500 евро. Уровень порога определит правительство.

На поддержку этих групп населения потребуется около 100 млн евро бюджетных средств.

Правительство должно принять решение уже на этой неделе, полагает Петравича.