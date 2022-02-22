Министр: первый пакет санкций против России включает меры против банков, политиков и финансового сектора

Совет по иностранным делам Европейского союза (ЕС) на чрезвычайном заседании достиг соглашения о санкциях против России, и первый пакет включает санкции против банков, политиков и финансового сектора, сообщил в Twitter министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

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Он подчеркнул, что при эскалации ситуации последуют дальнейшие шаги. По словам Ринкевича, принятые решения скоординированы с трансатлантическими партнерами.

Агентству LETA министр иностранных дел сообщил, что конкретные санкционные списки станут известны в ближайшее время.

На вопрос, почему санкции применены именно к этим секторам, Ринкевич ответил, что, во-первых, это люди, связанные с принятием решений о признании Донецкой и Луганской "республик" в структурах власти РФ.

Во-вторых, санкции будут распространяться на финансовый и торговый сектора, чтобы усложнить их деятельность. В-третьих, по словам Ринкевича, по этим санкциям была достигнута договоренность с трансатлантическими партнерами.

Отвечая на вопрос, обсуждались ли сегодня дальнейшие санкции, министр подтвердил, что на заседании Совета по иностранным делам ЕС этот вопрос рассматривался и будут разработаны предложения по второму пакету санкций.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, признал независимость так называемых Донецкой и Луганской народных республик, несмотря на предупреждения Запада о том, что такой шаг может привести к новым санкциям.

Путин поручил Министерству обороны обеспечить, чтобы российские вооруженные силы "поддерживали мир" в так называемых республиках Донбасса. Этот указ означает официальное введение российской армии на уже фактически оккупированные восточные территории Украины.