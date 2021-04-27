Министр Плешс предложит правительству распустить Дундагскую краевую думу
Foto: DELFI

Министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс предложит распустить Дундагскую краевую думу, которая до установленного срока не обеспечила избрания председателя думы и его заместителя.

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Ответ думы Министерству охраны среды и регионального развития (МОСРР) недвусмысленно свидетельствует о том, что руководство думы избираться не будет, поэтому МОСРР внесет на рассмотрение правительства законопроект о роспуске думы, сообщил министр.

В своем ответе министерству дума Дундагского края заявила, что избирать нового председателя не планируется, так как сейчас принятие решений происходит быстрее, без обсуждения в комитетах и комиссиях, а все решения принимаются на внеочередных заседаниях, без широкого обсуждения.

Как сообщалось, 26 апреля было последним днем, когда депутаты Дундагского края могли избрать новое руководство думы, но они этой возможностью не воспользовались. Избрать нового руководителя думы депутатам до 26 апреля поручил министр охраны среды и регионального развития.

Дундагское краевое самоуправление уже длительное время формально работает без руководства — в январе с должностей ушли председатель краевой думы Алдис Фелтс и его заместитель Янис Мауриньш, представляющие объединение избирателей "Нашим людям". Объединение, у которого в думе пять мест из девяти, нового председателя из своих рядов не избирает, но не позволяет это сделать и оппозиции. Вместо этого формальная власть передана исполнительному директору самоуправления Яните Ванде Валтере, и она единственная в краевом самоуправлении имеет право подписи.

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rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA
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