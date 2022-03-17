Министр Плешс призвал мэра Даугавпилса сплотить общество и выразить поддержку Украине

Министр охраны среды и регионального развития Артурс Томс Плешс обратился к мэру Даугавпилса Андрею Элксниньшу, призвав градоначальника сплотить общество и выразить поддержку Украине.

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Как агентству LETA сообщили в Министерстве охраны среды и регионального развития (VARAM), Плешс подчеркнул позицию Латвии и международного сообщества в отношении преступлений России против Украины и ее мирных жителей, отметив необходимость поддержки для украинских беженцев, и призвал выразить четкую позицию по независимости Украины и ее территориальной целостности.

Он призвал выступить против оправдания военных преступлений и их прямой или косвенной поддержки.

"Сейчас, когда в Украине падают запущенные Россией ракеты, а путинский режим продолжает уничтожать жизни людей, поддержка усилий украинского народа защитить свою страну должна быть четкой и единодушной и исходить от каждого из нас. Как на государственном, так и на региональном уровне. У символов и жестов есть большая сила, поэтому любые меры поддержки Украины нужно не пресекать, а поощрять. Я призываю всех председателей всех самоуправлений сделать необходимые шаги для сплочения нашего общества и участвовать в предоставлении помощи Украине, таким образом, публично выражая солидарность с украинским народом", — указал Плешс.

В письме Даугавпилсской думе и мэру министр подчеркнул, что госуправлению и ее работникам не позволены не только оправдание преступлений России, отрицание или прославление, но также косвенная их поддержка, в том числе обращение против украинское символики.

Кроме того, каждая дума и ее председатель несут ответственность за работу всего муниципалитета, и недопустимо, чтобы сотрудники самоуправления, его учреждений и обществ капитала прямо или косвенно поддерживали военные преступления и преступления против мира и человечности.

"Сегодня демократическое и правовое общество должно проявить непоколебимое единство в поддержке Украины", — сказал Плешс.

Он ссылается на резолюцию "Агрессия против Украины", принятую Генассамблеей ООН 2 марта, в которой выражается беспрецедентное и убедительное осуждение российской агрессии и причастности Беларуси к применению силы в Украине.

Министр также отметил, что Сейм принял заявление о суверенитете и территориальной целостности Украины, в котором решительно осуждается военная агрессия России и широкомасштабное вторжение в Украину.

VARAM поясняет, что, по сообщениям СМИ, около Даугавпилсской средней музыкальной школе им. Станислава Брока был поднят украинский флаг, символизирующий солидарность и поддержку Украины и ее мирных жителей, пострадавших от российской агрессии.

Группа жителей под руководством Александра Ильина выступила против поднятия украинского флага. Ильин является исполняющим обязанности заместителя технического директора муниципального предприятия Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums.

Мэр Даугавпилса Элксниньш также выразил недовольство действиями директора средней школы, заменившего городской флаг на украинский. Кроме того, около Даугавпилсской думы не поднят государственный флаг Украины, что косвенно выражает отношение к агрессии России против Украины, отмечает VARAM.