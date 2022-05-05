Министр Плешс: возможно, государство будет дотировать велосипеды

При разработке программы поддержки "зеленого" транспорта обсуждалась возможность госдотаций на покупку велосипедов. Об этом в эфире передачи Spried ar Delfi заявил министр регионального развития и окружающей среды Артурс Томс Плешс (Развитие/За).

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По словам министра, концептуальная договоренность по этому вопросу была достигнута, но до конкретных решений дело пока не дошло. Плешс отметил, что для введения такой формы поддержки нужно учитывать множество критериев, которые на данный момент не до конца ясны. В частности, нет решения по поводу того, как учитывать пробег или как распределять эту поддержку.

Комментируя программу поддержки приобретения электромобилей, Плешс заявил, что министерство не рассчитывало обеспечить электрическим транспортом каждого жителя Латвии. "Но для нас было важно дать толчок рынку, чтобы инфраструктура зарядки развивалась быстрее", — отметил он.

Программа грантов на приобретение электромобилей начала работать в апреле — для старта потребовалось получить согласование от Еврокомиссии.

В рамках программы государство выделяет 4500 евро на приобретение нового электромобиля, и 2250 можно получить на покупку подержанного транспорта. Максимальная цена новой машины не может превышать 60 000 евро, минимальная цена подержанной — не менее 5500 евро.

Полная запись передачи Spried ar Delfi с Артурсом Томсом Плешсом