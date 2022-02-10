Министр: пока не достигнуто конкретное соглашение о масках в школе
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В правительстве пока не достигнуто конкретное соглашение о ношении масок в школах, сообщила агентству LETA министр образования и науки Анита Муйжниеце.

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Она отметила, что маски — самое простое средство защиты от Covid-19, и отменить их в учебных заведениях достаточно просто, однако в то же время, по данным Всемирной организации здравоохранения, они служат очень хорошей защитой от инфекции.

Президент Латвийской ассоциации руководителей образования Рудолф Калванс ранее выразил надежду на то, что с 15 февраля от масок смогут отказаться нянечки, учителя, ассистенты педагогов, а с 1 марта — также школьники, но Министерство здравоохранения это предложение пока не поддержало.

Министр сообщила, что в настоящее время в правительстве ведутся дискуссии об ослаблении требований носить маски, но его необходимо принять с учетом рисков эпидемиологической безопасности.

По мнению Муйжниеце, правительство должно вернуться к регулированию, которое действовало осенью прошлого года, когда во время уроков маски разрешалось снимать.

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пандемия Covid-19
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