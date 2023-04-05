Министр: пока русские убивают в Украине, нет ничего плохого в моратории на российскую культурную продукцию

Пока русские убивают в Украине, не произойдет ничего плохого, если ввести мораторий на российскую культурную продукцию, заявил министр культуры Наурис Пунтулис в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3.

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Министр отметил, что высоко ценит гражданскую инициативу скрипачки и концертмейстера камерного оркестра "Sinfonietta Rīga" Марты Спарнини, которая отказалась исполнять произведения российских авторов во время войны, но это личная позиция каждого, которую трудно регулировать какими-либо нормами.

Пунтулис подчеркнул, что политика не должна влиять на содержание культуры, и он как министр никогда этого не делал и делать не будет. В то же время он признал, что, если бы сам был артистом, то придерживался бы моратория на русские произведения.

"Безусловно, композитора Петра Чайковского никак нельзя винить в том, что сейчас делает президент России Владимир Путин, но в то же время Россия хвастается своим величием, подчеркивая, что Европа не может обойтись без ее великой культуры", — сказал Пунтулис. Он считает, что ничего страшного не произойдет, если будет введен мораторий на произведения авторов российского происхождения, но подчеркивает, что это личный выбор.

Как ранее сообщила программа "Культурный шок" на Латвийском телевидении, концертмейстер камерного оркестра "Sinfonietta Rīga" Марта Спарниня после 14 лет работы решила покинуть коллектив, потому что не хочет исполнять во время войны произведения русских авторов, а дирижер оркестра Нормунд Шне считает, что музыка не должна быть связана с политикой.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко ранее призвал западные страны не исполнять русскую музыку, в том числе произведения Чайковского, до тех пор, пока Россия не прекратит войну. Министерство культуры Литвы призвало культурные учреждения страны пересмотреть свой репертуар.