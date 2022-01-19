Министр пока возражает против введения строгого локдауна

Министр юстиции Янис Борданс (Новая консервативная партия) "закрепил бы" (свою позицию) против возможности возобновить строгие ограничения для борьбы с распространением коронавируса штамма "омикрон". Об этом министр рассказал в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

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Борданс отметил, что правительство пока не вело переговоров о введении строгих ограничений из-за распространения "омикрона".

Политик подчеркнул, что "закрепил бы" (свою позицию) против введения новых мер, поскольку этому не способствует экономическое положение и психоэмоциональное состояние людей.

Борданс пояснил, что перед принятием решения хотел бы заслушать информацию от Министерства здравоохранения и оценить альтернативы возможных действий. Сейчас министр опасается, что в случае введения строгого локдауна затраты и выгоды между экономикой и сферой здравоохранения окажутся в дисбалансе.