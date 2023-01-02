Министр: после изменения системы оплаты труда медикам не придется работать в нескольких местах

Министр здравоохранения Лига Менгельсоне предпринимает усилия, чтобы система оплаты труда медиков изменилась уже в этом году. Предполагается, что после этих изменений медсестрам больше не придется работать в нескольких местах, чтобы заработать на достойную жизнь.

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В интервью Латвийскому радио глава Минздрава отметила, что в системе здравоохранения нужно перейти на нормальную модель оплаты труда за полный рабочий день.

"Конечно, это большие перемены, но эти изменения будут проведены непосредственно в интересах врачей и медиков", — объяснила свое видение Менгельсон.

Министр призналась, что изменения в системе оплаты труда потребуют гораздо больше средств, но этот вопрос уже обсуждается. "Непосредственно уже в эти дни, в том числе в субботу и воскресенье, шла работа над госбюджетом на этот год, поэтому, конечно, это и есть главный вопрос, с которым Минздрав идет в правительство", — сказала Менгельсоне.

По мнению министра здравоохранения, после того, как новая система оплаты труда будет воплощена в жизнь, медикам больше не придется работать на нескольких работах, чтобы зарабатывать на жизнь, снизятся и риски эмоционального выгорания и других негативных факторов, включая ненужную трату времени в дороге.

"На мой взгляд, это нормально, если и врач, и медсестра работают только на одном рабочем месте и получают за это адекватное вознаграждение за полный рабочий день — восемь часов", — резюмировала Лига Менгельсоне.