Министр: после первой недели удаленного обучения более отчаявшимися выглядят родители школьников

В течение первой недели, когда школьные занятия проводятся в удаленном режиме, министерство образования и науки (МОН) не получало от директоров школ и учителей звонков о том, что они полны отчаяния, более отчаявшимися выглядят родители, заявила министр образования и науки Илга Шуплинска в интервью Латвийскому радио.

Министр признает, что МОН получает сообщения о проблемах с удаленным обучением в начальной школе, поэтому оценивается применение нестандартных решений. Например, если получится, то с 6 апреля на одном из телеканалов может появиться программа с образовательным материалом для учеников начальной школы. Программа будет в эфире с 09:00 до 15:00.

Министр не предлагает никаких ясных ответов на вопрос о том, что делать родителям, которым надо работать и одновременно заниматься с детьми, чтобы обеспечить им возможность удаленного обучения. Министр лишь отметила, что вопрос координации между школой и родителями, в который МОН вмешиваться не может.

О качестве образования в удаленном режиме министр сейчас тоже ничего не говорит, отмечая, что главной задачей первой недели был запуск процесса.

МОН получило результаты опроса директоров школ, в ходе которого выяснилось, что 97% учителей обеспечены необходимой техникой для реализации удаленного обучения. Отдельные вопросы возникают в связи с обеспеченностью техникой самих школьников. МОН намеревается на следующей неделе решить эти вопросы.

Шуплинску тревожит, что 17% школ отметили нехватку согласованных планов работы учителей. Это означает, что каждый учитель продолжает работать по своему учебному плану, хотя, по мнению министра, в чрезвычайных обстоятельствах планы нужно менять. Также Шуплинска отметила, что существенная часть директоров школ вообще не предоставила информации о текущей ситуации.