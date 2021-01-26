Министр предлагает обсудить еще более жесткие ограничения на поездки
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Латвия обязательно должна ввести рекомендации ЕС о максимальном ограничении поездок людей, за исключением случаев, когда это необходимо для работы или других неотложных потребностей, заявил в интервью Латвийскому радио министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

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Он напомнил, что от путешествий ради удовольствия людей просят воздерживаться уже почти год. В настоящее время многое делается для ограничения несущественных поездок, например, путем введения обязательного отрицательного теста на Covid-19 и самоизоляции.

По мнению Ринкевича, достаточными причинами для зарубежной поездки могут быть командировка, острая необходимость навестить семью, детей за границей.

Министр признал, что стопроцентно контролировать перемещение людей невозможно. "Но меры достаточно эффективны, если начать их реализовывать, и мы достаточно подробно об этом договорились на уровне Евросоюза", - сказал Ринкевич.

При этом он подчеркнул, что вопрос о закрытии границ для ограничения Covid-19 не актуален. "Весной мы уже видели, что значит закрытие границ не только для ограничения передвижения людей, но и с точки зрения проблем с перевозкой товаров", - сказал глава МИД.

Как сообщалось, Еврокомиссия рекомендует ввести более строгие меры на границах ЕС и приостановить все неважные поездки внутри блока.

Учитывая, что почти вся Европа в настоящее время находится в красной зоне наивысшего риска заражения, Еврокомиссия хочет ввести еще одну категорию риска - темно-красную, которая будет подвергаться еще более строгим ограничениям. В эту зону войдут страны с двухнедельным показателем заболеваемости свыше 500 случаев на 100 000 жителей.

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LETA

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МИД Коронавирус Евросоюз Латвия Эдгар Ринкевич
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