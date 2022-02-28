Министр: предложение НO с 1 сентября перевести все школы на латышский язык — наказание детей нацменьшинств
Foto: Valsts kanceleja

Предложение Национального объединения уже с 1 сентября этого года преподавать в школах только на латышском языке — наказание детей нацменьшинств, заявила агентству LЕТА министр образования и науки Анита Муйжниеце.

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По словам министра, столь быстрые изменения в школах будут несправедливы по отношению к учащимся нацменьшинств, учителям и родителям.

Министр напомнила, что начался прием в школы на следующий учебный год, поэтому внезапная смена языка обучения в школах, куда уже записаны дети, станет своего рода наказанием. Некорректно наказывать школьников, чьим родным языком не является латышский, подчеркнула Муйжниеце.

Она рекомендует начать реформу с 2023/2024 учебного года, принимая детей в первые классы на латышский поток.

Министр отметила, что предыдущие реформы создали хорошие предпосылки и для будущей реформы. В 2004 году была введена модель билингвального образования, а в 2019 году условие, что во всех дошкольных учреждениях дети должны изучать латышский язык, что помогает им интегрироваться в латышскую среду.

По словам министра, в долгосрочной перспективе это поможет представителям национальных меньшинств интегрироваться в общество, и эту интеграцию необходимо обеспечить уже в школе. Нужно перестать делить школы на латышские и школы национальных меньшинств, подчеркнула Муйжниеце.

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