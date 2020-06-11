Министр предупредил самоуправления не саботировать административно-территориальную реформу

Саботаж или отсутствие сотрудничества со стороны самоуправлений при осуществлении административно-территориальной реформы (АТР) - это выступление против жителей, а не против Сейма, заявил министр по охране среды и региональному развитию Юрис Пуце в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

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Министр подчеркнул, что АТР и создание укрупненных самоуправлений необходимы, поскольку многие существующие маленькие самоуправления не могут привлекать значительные инвестиции.

По словам Пуце, самоуправления - это не частные лица, а официальные учреждения, которым законом доверены обязанности, которые следует исполнять. "Отсутствие сотрудничества или саботаж при осуществлении административно-территориальной реформы будет выступлением против собственных жителей, а не против меня или парламента", - сказал министр.

Политик объяснил, что после принятия закона самоуправлениям следует выполнить несколько "домашних заданий", подготовить проекты объединения, разработать общие стратегии развития и общую планировку. "Если мы увидим, что закон не выполняется, то мы постараемся устранить нарушения", - сказал министр.

Как уже сообщалось, с 1 июля 2021 года территория Латвии будет разделена на 42 самоуправления вместо нынешних 119. В среду, 10 июня, Сейм в окончательном чтении принял соответствующий закон. 58 депутатов проголосовали "за", 12 - "против", а 20 воздержались.