Министр призывает домохозяйства выбрать поставщика природного газа

В связи с открытием для домашних хозяйств рынка природного газа с 1 мая министр климата и энергетики Раймондс Чударс призывает домохозяйства выбрать будущего поставщика газа.

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Как министр сообщил в программе "900 секунд" на телеканале TV3, во вторник, 4 апреля, правительство планирует утвердить правила Кабинета министров, касающиеся ситуации, когда домашние хозяйства не сделали выбор в пользу того или иного поставщика природного газа.

"Следует учесть, что у нас будет достаточно большое количество домохозяйств, как показало открытие рынка электроэнергии, которые не сделают такой выбор, в том числе большинство таких, кто использует природный газ для приготовления пищи", - сказал министр.

В правилах будет определена сумма, которую должны будут платить домохозяйства, не выбравшие поставщика. Проект правил предусматривает, что платеж будет привязан к биржевой цене газа, а также будет включать расходы на газораспределительную систему.

Министр отметил, что в настоящее время природный газ домохозяйствам предлагают три поставщика. "Важно углубляться в их предложения, учитывая свои потребности", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, с 1 мая будет открыт рынок природного газа для домашних хозяйств и публичный торговец, предлагавший услугу по регулируемой цене, перестанет существовать.

Рынок природного газа в Латвии был открыт в 2017 году, но, чтобы обеспечить его постепенное открытие, в последние годы у домашних хозяйств был выбор - продолжать получать природный газ от публичного торговца АО Latvijas gāze по утвержденному Комиссией по регулированию общественных услуг тарифу или покупать по рыночной цене у другой компании, которая предлагает природный газ домашним хозяйствам.

До сих пор единственным торговцем, предлагающим домохозяйствам природный газ по рыночной цене, было АО Latvenergo под торговой маркой Elektrum.

В мае эту услугу начнет предлагать также Elenger, дочерняя компания эстонской Eesti gas.