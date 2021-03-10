Министр призывает Совет юстиции оценить этичность высказываний верховного судьи о деле Лембергса

Министр юстиции Янис Борданс в высказываниях председателя Верховного суда Айгара Струпишса об уголовном деле Айвара Лембергса и создании суда по экономическим делам видит угрозу авторитету судебной власти.

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Этот вопрос будет обсуждаться на заседании Совета юстиции 12 марта, на котором министр предлагает принять резолюцию и осудить высказывания Струпишса.

Как сообщил агентству LETA представитель министра Андрис Витенбургс, Борданс призвал Совет юстиции оценить этичность поведения Струпишса и принять резолюцию, так как глава Верховного суда "бездоказательными заявлениями подорвал доверие общества к судье Ирине Янсоне, которая признала Лембергса виновными в ряде серьезных преступлений, а также к новым судьям суда по экономическим делам и судебной системе в целом".

Комментируя т.н. дело Лембергса, председатель Верховного суда в интервью Латвийскому телевидению заявил, что "это дело будет хрестоматийным примером, на котором судьи смогут учиться, как делать не стоит. [..] На основании этого дела действительно можно хоть учебник для судей писать, чтобы они знали, как впредь делать не следует. И не только для судей, но, допускаю, и прокуроров".

Комментируя кандидатов на должности судей нового суда по экономическим делам, Струпишс отметил, что суда создается в спешке, а у утвержденных кандидатов, которые через месяц должны приступить к работе, нет опыта в должности судьи, и теперь они проходят интенсивный курс обучения.

Борданс считает, что уничижительные высказывания Струпишса в адрес своей коллеги Янсоне и судей нового суда по экономическим делам ставят под угрозу доверие общественности и инвесторов к судебной системе Латвии в целом и работе суда по экономическим делам в частности.

Поэтому министр предлагает Совету юстиции принять решение о проекте резолюции, в которой осуждаются действия Струпишса.