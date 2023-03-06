Министр: проект госбюджета на 2023 год не соответствует объему потребностей здравоохранения
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Подготовленный в настоящее время проект государственного бюджета на 2023 год не соответствует объему финансовых потребностей здравоохранения, установленному в прошлом году в основных принципах общественного здравоохранения, сообщила агентству LЕТА министр здравоохранения Лига Менгельсоне.

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Она подчеркнула, что финансирование и развитие системы здравоохранения — это дело всего правительства, и оно идет рука об руку с необходимыми улучшениями — в управлении, эффективности и доступности. Однако бюджет этого года не соответствует объему финансовых потребностей сектора здравоохранения, установленных в прошлогоднем документе.

В настоящее время Министерство здравоохранения совместно с профессионалами отрасли и неправительственными организациями продолжает работу как над необходимыми улучшениями в отрасли, так и над обеспечением необходимого объема финансов для здоровья и безопасности населения, сказала Менегелсоне.

Сегодня рабочая группа Латвийского общества больниц (ЛОБ) в очередной раз встретилась с представителями Министерства здравоохранения, чтобы обсудить государственное софинансирование для покрытия расходов на лечение. По подсчетам больниц, для лечения одного пациента в больнице требуется в среднем 1700 евро, в то время как государство платит только 1090 евро, и невыплаченная сумма для больниц составляет 88 млн евро, заявил председатель ЛОБ Евгений Калейс.

По его словам, обе стороны согласились с тем, что при запланированном в настоящее время в бюджете финансировании и фактических расходах больницы не могут лечить пациентов. По его мнению, во второй половине года могут быть большие проблемы.

"Завтра этот вопрос рассмотрит Национальный трехсторонний совет по сотрудничеству, где будут думать о возможном решении. На данный момент у нас нет других способов повлиять на премьер-министра Кришьяниса Кариньша, потому что разъяснить, что мы не имеем возможности лечить пациентов при таком объеме, не получается. Мы понимаем, что пациенты в этом вопросе не главное. Главное — бюджет", — сказал Калейс.

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