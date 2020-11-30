Министр рассказала, какие ограничения могут ввести в Латвии
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Если правительство одобрит более строгие меры по предотвращению распространения Covid-19, может быть введено ограничение на встречи в рамках только двух домохозяйств, сказала на Латвийском радио министр здравоохранения Илзе Винькеле.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Она напомнила, что еще несколько недель назад говорила о том, что Рождество в этом году будет тихим. "Уже было ясно, что ни на улице, ни дома не будет большого празднования", — сказала министр.

Винькеле напомнила, что в самоуправлениях с более высокой заболеваемостью с четверга введены дополнительные ограничения. На вопрос, могут ли они быть введены и в Риге, министр ответила, что введение более строгих ограничений нужно рассматривать в масштабе всей страны.

С 17 октября частные мероприятия разрешено проводить с участием не более десяти человек, однако не ограничено количество домашних хозяйств, которые они могут представлять.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш вчера в обращении на телевидении заявил, что предложит продлить чрезвычайное положение и ввести более строгие ограничения.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

36

Source

LETA

Tags

Коронавирус Илзе Винькеле Кришьянис Кариньш Рождество
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei