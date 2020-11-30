Министр рассказала, какие ограничения могут ввести в Латвии

Если правительство одобрит более строгие меры по предотвращению распространения Covid-19, может быть введено ограничение на встречи в рамках только двух домохозяйств, сказала на Латвийском радио министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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Она напомнила, что еще несколько недель назад говорила о том, что Рождество в этом году будет тихим. "Уже было ясно, что ни на улице, ни дома не будет большого празднования", — сказала министр.

Винькеле напомнила, что в самоуправлениях с более высокой заболеваемостью с четверга введены дополнительные ограничения. На вопрос, могут ли они быть введены и в Риге, министр ответила, что введение более строгих ограничений нужно рассматривать в масштабе всей страны.

С 17 октября частные мероприятия разрешено проводить с участием не более десяти человек, однако не ограничено количество домашних хозяйств, которые они могут представлять.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш вчера в обращении на телевидении заявил, что предложит продлить чрезвычайное положение и ввести более строгие ограничения.