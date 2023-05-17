Министр сельского хозяйства Шмитс по-прежнему не получил разрешение на работу с гостайной

Бюро защиты Сатверсме (SAB) должно подготовить решение о выдаче специального разрешения на работу с государственной тайной министру сельского хозяйства Дидзису Шмитсу до 5 июля, сообщили агентству LETA в SAB.

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Шмитс - единственный министр, который не получил разрешение на работу с гостайной.

Между тем, большинство депутатов Сейма, в отношении которых были поданы заявки на получение спецразрешений, их получили.

Проверки некоторых депутатов еще продолжаются.

В SAB подтвердили, что выдача специальных разрешений на работу с гостайной происходит в порядке и сроки, установленные законом.

В Законе о государственной тайне указано, что проверка должна быть проведена в течение трех месяцев. Если по объективным причинам уложиться в срок невозможно, он может быть продлен еще на три месяца.

Допуски к гостайне необходимы всем министрам. При этом разрешение требуется только для тех депутатов, которые работают в парламентских комиссиях, где, возможно, придется рассматривать вопросы, связанные с государственной тайной.

В то же время прежняя практика Сейма свидетельствует о том, что отсутствие доступа не может помешать депутатам в отдельных комиссиях, поскольку повестка дня комиссий только частично состоит из вопросов, связанных с государственной тайной. Такие депутаты работали без доступа и во время предыдущих созывов парламента. Например, депутат 13-го Сейма Янис Адамсонс, который позже был задержан за шпионаж в пользу России.