Школьник, который будет сдавать тест на Covid-19 раз в неделю, получит возможность посещать занятия в школе — но на другие ситуации результаты теста распространяться не будут. Об этом в ходе дискуссии в эфире передачи "Delfi TV с Янисом Домбурсом" заявила министр образования и науки Анита Муйжниеце.

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По словам министра, "школьные" тесты будут распространяться только на школьные занятия или занятия в кружках.

Сертификат Covid-19 на основании теста в школе выдаваться не будет. "Есть три уровня. Первый — это школа, работа. Второй — связанные с этим вещи, для школьника это кружки по интересам. Там это имеет смысл. В кафе или театре — ну, там вроде не имеет", — заявила министр.

Муйжниеце при этом отметила, что вопросы по поводу того, почему было принято такое решение, нужно задавать Министерству здравоохранения, но в этом случае никаких споров между министерствами не возникло. "Тут мне нужно вступиться за моего коллегу Павлютса. Если мы считаем, что эти еженедельные тесты — это мониторинг, то мы не можем говорить о том, что с еженедельным тестом школьник будет безопасен в кафе, кукольном театре или кинотеатре", — отметила министр.

Председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага заявила, что профсоюз выступает за то, чтобы такие тесты действовали и в ситуациях, не связанных со школой.

Ранее уже сообщалось, что согласно планам МОН и Минздрава, в новом учебном году школьники смогут посещать занятия в школах, если у них есть сертификат о вакцинации (либо о том, что они переболели Covid-19 или сдали негативный тест). Поскольку дети до 12 лет не могут получить прививку, им придется регулярно сдавать тесты. Детальная схема процесса должна быть одобрена во вторник, 17 августа.