Министр: штрафы за несоблюдения запретов на время режима ЧП могут вырасти до 1000 евро

Денежные штрафы за нарушение ограничений и запретов, введенных на территории Латвии на время режима чрезвычайного положения, в ближайшее время могут вырасти до 1000 евро и больше. Об этом в интервью Латвийскому Радио сообщил министр внутренних дел Сандис Гиргенс.

Он выразил свое сожаление по поводу того, что люди, несмотря на угрозы, которые несет коронавирус, не соблюдают требования соблюдения дистанции и другие запреты и ограничения. Глава МВД считает, что, очевидно, если повысить денежные штрафы, это заставит жителей более серьезно относиться к ограничением на время режима чрезвычайного положения.

Гиргенс заявил, что в настоящее время МВД работает над поправками к Кодексу административных нарушений, чтобы увеличить штрафы за нарушение запретов и ограничений, введенных на время режима ЧП, до 1000 евро и больше.

Министр подчеркнул, что пока полиция не нуждается в помощи армии, чтобы следить за ситуацией. Гиргенс считает, что привлечение Национальных вооруженных сил потребуется, если власти введут так называемый "полный карантин".

Напомним, Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений или запретов, установленных во время объявленного правительством чрезвычайного положения, предусматривает для жителей страны штраф до 350 евро.

В свою очередь Уголовный закон за нарушение установленных во время чрезвычайного положения ограничений или запретов, повлекшее за собой существенный ущерб, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, принудительных работ или штрафа. Если упомянутые действия имеют особо тяжелые последствия, Уголовный закон в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.