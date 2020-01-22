Министр сообщения и предприниматели Вентспилсского порта договорились о сотрудничестве

Министр сообщения Талис Линкайтс и предприниматели, работающие в индустриальной зоне Вентспилсского свободного порта, договорились о сотрудничестве, чтобы и в дальнейшем обеспечить предпринимателям благоприятные условия для работы, сообщила агентству LETA представитель Вентспилсского порта Инга Иевиня.

Во встрече с министром участвовали ведущие работники 14 производственных предприятий.

Глава Минсообщения подчеркнул, что государство заинтересовано в том, чтобы условия для бизнеса в Вентспилсе были благоприятными, чтобы у предпринимателей здесь были равные условия работы, а "Вентспилсский свободный порт процветал и развивался".

Управляющий Вентспилсским портом Андрис Пурмалис отметил, что промышленные зоны в портах создаются во многих странах мира, и их как производственную базу могут использовать предприятия, которые экспортируют сырье или готовую продукцию через порт, поэтому в настоящее время диалог с производственными предприятиями для порта очень важен.

Во время встречи обсуждались и такие вопросы, как расширение производственных площадей, наличие складов, улучшение инфраструктуры, качество железнодорожных услуг и др.

Как сообщалось, Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) 9 декабря прошлого года на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса. Санкции были введены также против четырех связанных с Лембергсом структур — управления Вентспилсского свободного порта, Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса. Сотрудничество с включенными в санкционный список Лембергсом и четырьмя перечисленными организациями необходимо было прекратить в течение 30 дней.

Реагируя на санкции, парламент внес поправки в законы, чтобы передать Вентспилсский и Рижский порты в ведение государства, а 17 декабря правительство одобрило учреждение новой компании Ventas osta для управления Вентспилсским портом.

18 декабря OFAC объявило об отмене санкций против Вентспилсского порта и портового управления. Санкции были отменены после того, как мэр Вентспилса Айвар Лембергс вышел из правления порта, а правительство Латвии предприняло шаги, чтобы прекратить влияние Лембергса на деятельность порта, заявил Минфин США.