Министр сообщения: ограничения на полеты вводить не планируется

"Никаких ограничений, обусловленных борьбой с распространением Covid-19 в Латвии, в авиационной отрасли вводить не планируется", - заявил в интервью передаче "900 sekundes" на телеканале TV3 министр сообщения Талис Линкайтс.

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"На данный момент в Европе нет такой страны, где эпидемиологическая ситуация была бы более критической, чем в Латвии. В связи с этим если бы было принято решение ограничить полеты, то тем самым мы бы пытались уберечь граждан других стран Евросоюза от латвийской ситуации", - пояснил министр.

Он указал, что жители Латвии охотно используют возможность путешествовать в другие страны. Те, кто может себе позволить, отправляется "перезимовать" это время, работая удаленно из других стран.

Одновременно министр признал, что наблюдаются изменения в пассажирском потоке. "Многие иностранные гости, которые хотели приехать к нам , изменили свое решение и отменяют поездки в Латвию", - отметил Линкайтс, признав, что это окажет негативно влияние на компанию "airBaltic".

Пока еще рано говорить о необходимости дополнительной поддержки "airBaltic". Нынешние данные показывают, что доходы авиакомпании на 10 млн евро меньше, чем указано в бизнес-плане. Как ранее сообщалось, в августе правительство приняло решение увеличить основной капитал компании на сумму до 90 млн евро, решение должна еще утвердить Еврокомиссия.